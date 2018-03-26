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В Чапаевске Росгвардейцы помогли на пожаре эвакуировать женщину с детьми
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В Чапаевске Росгвардейцы помогли на пожаре эвакуировать женщину с детьми 

АиФ-Самара 39 минут назад
Фото: АиФ-Самара
Утром, в Чапаевске находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны в составе старшего сержанта Евгения Каштанова и прапорщика Сергея Морозова от дежурного отдела полиции получил информацию о пожаре в жилом дома на улице Короленко.
Возгорание произошло на первом этаже пятиэтажки. Прибывшие на место пожара росгвардейцы стали оказывать помощь сотрудникам МЧС.
Хозяйка квартиры, расположенной на пятом этаже, и двое её малолетних детей не могли самостоятельно покинуть жилище — лестничный проем уже был заполнен густым едким дымом. При помощи автолестницы сотрудники Росгвардии вместе с пожарными помогли женщине с детьми выбраться из огненной ловушки и передали их медицинским работникам. После чего продолжили оказывать активное содействие пожарным в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и охране личного имущества граждан.
Благодаря слаженным действиям росгвардейцев и сотрудников экстренных служб жертв удалось избежать. Руководством управления вневедомственной охраны будет рассматриваться вопрос о поощрении сотрудников.
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