В Чапаевске Росгвардейцы помогли на пожаре эвакуировать женщину с детьми

Утром, в Чапаевске находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны в составе старшего сержанта Евгения Каштанова и прапорщика Сергея Морозова от дежурного отдела полиции получил информацию о пожаре в жилом дома на улице Короленко.

Возгорание произошло на первом этаже пятиэтажки. Прибывшие на место пожара росгвардейцы стали оказывать помощь сотрудникам МЧС

Хозяйка квартиры, расположенной на пятом этаже, и двое её малолетних детей не могли самостоятельно покинуть жилище — лестничный проем уже был заполнен густым едким дымом. При помощи автолестницы сотрудники Росгвардии вместе с пожарными помогли женщине с детьми выбраться из огненной ловушки и передали их медицинским работникам. После чего продолжили оказывать активное содействие пожарным в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и охране личного имущества граждан.

Благодаря слаженным действиям росгвардейцев и сотрудников экстренных служб жертв удалось избежать. Руководством управления вневедомственной охраны будет рассматриваться вопрос о поощрении сотрудников.