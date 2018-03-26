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«Дети оказались в ловушке»: в Чапаевске трех человек спасли из горящего дома
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«Дети оказались в ловушке»: в Чапаевске трех человек спасли из горящего дома 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В жилом доме на улице Короленко в Чапаевске произошел пожар. Огонь вспыхнул в квартире, расположенной на первом этаже жилого дома.
— Находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны в составе старшего сержанта Евгения Каштанова и прапорщика Сергея Морозова направился на место происшествия. Правоохранители оказали помощь сотрудникам МЧС. Хозяйка квартиры, расположенной на 5 этаже, и ее двое детей оказались отрезанными дымом. Они не могли самостоятельно покинуть жилище, — рассказали в управлении Росгвардии по Самарской области.
При помощи автолестницы пожарные вместе с сотрудниками Росгвардии эвакуировали женщину с детьми и передали медицинским работникам. После этого патрульные обеспечили охрану личного имущества граждан. Руководство управления рассматривает вопрос о поощрении сотрудников.
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