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Москалькова держит связь с омбудсменом Кузбасса после трагедии в Кемерово
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Москалькова держит связь с омбудсменом Кузбасса после трагедии в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддерживает постоянную связь с омбудсменом Кузбасса по ситуации с пожаром в торговом центре, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
" (Москалькова) находится на постоянной связи с региональным уполномоченным", — заявили РИА Новости в пресс-службе. Омбудсмен выразила соболезнования родным и близким пострадавших при пожаре.
В аппарате Москальковой отметили, что какие-либо выводы и заключения можно будет делать только после того, как следствие установит причины трагедии.
Ранее в аппарате детского омбудсмена Анны Кузнецовой сообщали, что они находятся на связи с оперативным штабом на месте трагедии и при необходимости готовы оказать всю необходимую помощь.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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