Cтраховщики оценили ущерб от пожара в «Зимней вишне»

Эксперты оценивают ущерб от пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово в 3 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

"Ущерб от пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово оценивается в 3 млрд руб … Речь идет об имущественном комплексе в целом, но без учета ущерба, который понесли арендаторы. Погибшее имущество арендаторов можно оценить в сумму до миллиарда рублей", — заявили в союзе.

На данный момент выясняется, был ли торговый центр застрахован.