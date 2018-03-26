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Cтраховщики оценили ущерб от пожара в «Зимней вишне»
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Cтраховщики оценили ущерб от пожара в «Зимней вишне» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Эксперты оценивают ущерб от пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово в 3 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Всероссийского союза страховщиков (ВСС).
"Ущерб от пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово оценивается в 3 млрд руб … Речь идет об имущественном комплексе в целом, но без учета ущерба, который понесли арендаторы. Погибшее имущество арендаторов можно оценить в сумму до миллиарда рублей", — заявили в союзе.
На данный момент выясняется, был ли торговый центр застрахован.
Ранее сообщалось, что официальный представитель СК России Светлана Петренко подтвердила гибель 53 человек в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
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