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Губернатор Кузбасса подтвердил гибель своей родственницы при пожаре в ТЦ
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Губернатор Кузбасса подтвердил гибель своей родственницы при пожаре в ТЦ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подтвердил, что его родственница погибла при пожаре в ТЦ в Кемерово. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Я это сам переживаю, потому что у меня очень близкий родственник погиб, к сожалению, девочка. Поэтому я все это через себя пропустил, но я вам докладывал в течение ночи", — сказал Тулеев на совещании с главой МЧС России Владимиром Пучковым.
Пресс-служба региональной администрации ранее сообщала, что при пожаре погибла 11-летняя родственница главы региона.
Общее число погибших, по официальным данным, достигло 37 человек.
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