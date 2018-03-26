Меняйло взял под личный контроль расследование причин пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском Федеральном округе Сергей Меняйло взял под личный контроль расследование пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщил Сибирский окружной информационный центр.
Меняйло находится в Кемеровской области. Он выразил соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия.
Это невосполнимая потеря для семьи каждого погибшего. Особую боль трагедии придаёт гибель детей. Хочу выразить искренние слова поддержки и сочувствия всем пострадавшим, а также родственникам тех, чья судьба пока остается неизвестной
— Сергей Меняйло.
Работы на месте пожара продолжаются. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта.
В СК РФ подтвердили гибель 53 человек при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Продолжается разбор завалов на третьем и четвертом этаже здания. Проводятся активные следственные действия в рамках расследования уголовного дела. Четыре человек задержаны и допрашиваются.