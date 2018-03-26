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Власти Кузбасса выплатят по 1 миллиону семьям погибших в результате пожара в ТРЦ «Зимняя Вишня»
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Власти Кузбасса выплатят по 1 миллиону семьям погибших в результате пожара в ТРЦ «Зимняя Вишня» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Наша задача — помочь, поддержать, чтобы люди чувствовали, что это наше общее горе, что мы вместе с ними», — сообщил глава Кузбасса Аман Тулеев.
В пресс-службе регионального правительства отметили, что семьям погибших во время пожара будет оказана психологическая поддержка. Во время брифинга, который прошел в областной администрации, министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков сообщил, что в настоящее время выполнены все подготовительные работы к проведению отгрузки и вывоза строительного мусора и конструкций с места аварийно-спасательных работ при обследовании здания. Кроме того, в целях организации проезда автотранспорта на близлежащих улицах силами ГИБДД организовано движение автомобилей. Родственники граждан, чья судьба остается неизвестной, размещены в школе № 7.
Известно, что администрация ТРЦ приглашала кемеровчан провести там свободное время на каникулах.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что крупный пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел накануне. В результате число жертв превысило 40 человек. Всего для ликвидации ЧС привлечена группировка сил и средств в составе 663 человек и 124 единиц техники.
Фото: pixabay.com.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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