СКР допрашивает арендаторов и предполагаемых собственников ТРЦ «Зимняя вишня» 

Следственный комитет России вызвал на допрос генерального директора ООО «Зимняя вишня Кемерово», которое является арендатором третьего и четвертого этажей торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», где накануне произошел
пожар, унесший десятки жизней. Накануне глава СКР Александр Бастрыкин передал уголовное дело о пожаре в центральный аппарат СК.
Как пишет
"Интерфакс", на допросе находится Надежда Судденок — она не только гендиректор, но и 100%-ный владелец указанной компании, которая сдавала арендованные в ТРЦ площади в субаренду.
При этом, по данным источников «Интерфакса» в деловых кругах, собственник всей площади торгцентра — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК), которое принадлежит пищевому холдингу «КДВ Групп» бизнесмена Дениса Штенгелова.
В то же время
в компании ОАО «КДВ», входящей «КДВ Групп» (бренды «Кириешки», «Хрустящий картофель» и «Три корочки»), опровергли связь со сгоревшим комплексом в Кемерово. «ОАО „КДВ“ не являлось оператором ТРЦ „Зимняя вишня“. Мы вообще к ним не относимся», — сказали РБК в приемной.
Сам Штенгелов не ответил на прямой вопрос РБК, является ли он конечным владельцем ТЦ, но сказал: «Сейчас работаем с органами».
Ранее депутат Госдумы Андрей Горелкин написал у себя в Facebook, что «структура собственности „Зимней вишни“ очень запутанная, через несколько юридических прокладок, но строился центр именно на его [Штенгелова] деньги и он обязан был знать, что и как строится, как эксплуатируется».
На фоне этих новостей другие пользователи в соцсетях уже припомнили Штенгелову фразу из прошлогоднего
интервью
РБК, что его компания «экономит деньги, выжигая поляну».
Торгово-развлекательный комплекс «Зимняя вишня» был открыт в 2013 году на площадке, принадлежащей ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК, структура ООО «КДВ Групп»), которое было перепрофилировано.
"КДВ групп" — один из крупнейших в РФ производителей кондитерской продукции и снеков, в него входят более 10 фабрик в различных регионах России, которые выпускают около 350 различных видов продукции под брендами «Кириешки», «Яшкино», «Бонди». Головной офис компании находится в Томске.
В «Зимней вишне» работали: кинотеатры, фудкорты, супермакеты электроники и продовольственные магазины (в том числе магазин торгести «КДВ групп» — «Ярче»), боулинг, детский центр с аттракционами, отделения банков. Торгово-развлекательный комплекс находится на одной центральных улиц Кемерова — проспекте Ленина.