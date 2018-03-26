СКР допрашивает арендаторов и предполагаемых собственников ТРЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет России вызвал на допрос генерального директора ООО «Зимняя вишня Кемерово», которое является арендатором третьего и четвертого этажей торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», где накануне произошел

пожар, унесший десятки жизней. Накануне глава СКР Александр Бастрыкин передал уголовное дело о пожаре в центральный аппарат СК.

Как пишет

"Интерфакс" , на допросе находится Надежда Судденок — она не только гендиректор, но и 100%-ный владелец указанной компании, которая сдавала арендованные в ТРЦ площади в субаренду.

В то же время

в компании ОАО «КДВ», входящей «КДВ Групп» (бренды «Кириешки», «Хрустящий картофель» и «Три корочки»), опровергли связь со сгоревшим комплексом в Кемерово . «ОАО „КДВ“ не являлось оператором ТРЦ „Зимняя вишня“. Мы вообще к ним не относимся», — сказали РБК в приемной.

Сам Штенгелов не ответил на прямой вопрос РБК, является ли он конечным владельцем ТЦ, но сказал: «Сейчас работаем с органами».

Ранее депутат Госдумы Андрей Горелкин написал у себя в Facebook, что «структура собственности „Зимней вишни“ очень запутанная, через несколько юридических прокладок, но строился центр именно на его [Штенгелова] деньги и он обязан был знать, что и как строится, как эксплуатируется».

На фоне этих новостей другие пользователи в соцсетях уже припомнили Штенгелову фразу из прошлогоднего

интервью

РБК, что его компания «экономит деньги, выжигая поляну».

Торгово-развлекательный комплекс «Зимняя вишня» был открыт в 2013 году на площадке, принадлежащей ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК, структура ООО «КДВ Групп»), которое было перепрофилировано.

"КДВ групп" — один из крупнейших в РФ производителей кондитерской продукции и снеков, в него входят более 10 фабрик в различных регионах России, которые выпускают около 350 различных видов продукции под брендами «Кириешки», «Яшкино», «Бонди». Головной офис компании находится в Томске

В «Зимней вишне» работали: кинотеатры, фудкорты, супермакеты электроники и продовольственные магазины (в том числе магазин торгести «КДВ групп» — «Ярче»), боулинг, детский центр с аттракционами, отделения банков. Торгово-развлекательный комплекс находится на одной центральных улиц Кемерова — проспекте Ленина.