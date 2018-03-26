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Посольство США выразило соболезнования в связи с трагедией в Кемерово
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Посольство США выразило соболезнования в связи с трагедией в Кемерово 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Посольство США в России выразило соболезнования в связи с трагедией в Кемерово, где при пожаре в торговом центре погибли 53 человека.
«Ужасная трагедия в Сибири. Мы всем сердцем с теми, кто погиб и пострадал, с их семьями», — передает РИА «Новости» сообщение официального представителя посольства Марии Олсон в Twitter.
Напомним, в воскресенье в Кемеровской области был объявлен режим ЧС в связи с пожаром в ТРК «Зимняя вишня». Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы.
По последним данным, погибли 53 человека, в том числе 11-летняя родственница главы Кузбасса.
Одной из возможных причин возгорания называется детская шалость с огнем. При этом ТРК «Зимняя вишня» не проверяли службы пожарного надзора, так как это объект малого бизнеса.
Пожар в ТРК ликвидирован в понедельник спустя почти 19 часов после начала, проводится разбор завалов. Началось опознание тел погибших.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прибыла в Кемеровскую область.
По делу о пожаре в Кемерове задержаны четыре человека.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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