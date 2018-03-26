Посольство США выразило соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Посольство США России выразило соболезнования в связи с трагедией в Кемерово , где при пожаре в торговом центре погибли 53 человека.

«Ужасная трагедия в Сибири. Мы всем сердцем с теми, кто погиб и пострадал, с их семьями», — передает РИА «Новости» сообщение официального представителя посольства Марии Олсон в Twitter.

Напомним, в воскресенье в Кемеровской области был объявлен режим ЧС в связи с пожаром в ТРК «Зимняя вишня». Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы.

По последним данным, погибли 53 человека, в том числе 11-летняя родственница главы Кузбасса.

Одной из возможных причин возгорания называется детская шалость с огнем. При этом ТРК «Зимняя вишня» не проверяли службы пожарного надзора, так как это объект малого бизнеса.

Пожар в ТРК ликвидирован в понедельник спустя почти 19 часов после начала, проводится разбор завалов. Началось опознание тел погибших.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прибыла в Кемеровскую область.

По делу о пожаре в Кемерове задержаны четыре человека.