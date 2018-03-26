СК подтвердил гибель 53 человек при пожаре в ТЦ в Кемерово

РИА НОВОСТИ. СК РФ ПОДТВЕРДИЛ ГИБЕЛЬ 53 ЧЕЛОВЕК В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА В ТЦ «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» В КЕМЕРОВО За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>