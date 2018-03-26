Глава Жуковского выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

Глава подмосковного Жуковского Андрей Войтюк на своей официальной странице в Instagram от имени жителей городского округа и от себя лично принес соболезнования родственникам погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерове

Днем 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул пожар, его жертвами, по предварительным данным, стали около 50 человек.

«Страшная трагедия произошла в Кемерово. Там в результате пожара в торговом центре погибли десятки людей, в том числе дети. От своего имени, от имени администрации города и от имени всех жуковчан я приношу искренние соболезнования семьям погибших. Жуковский скорбит вместе с Кузбассом. Дай вам бог сил пережить это горе», — написал Войтюк.