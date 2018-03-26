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В Подмосковье могут предложить ужесточить наказание надзорным лицам после ЧП в Кемерове
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В Подмосковье могут предложить ужесточить наказание надзорным лицам после ЧП в Кемерове 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Депутаты Мособлдумы могут выйти с законодательной инициативой об ужесточении ответственности лицам надзорных инстанций, в частности, проверяющих пожарную безопасность массовых объектов, после трагедии в Кемерове, сообщил РИАМО в понедельник депутат регионального парламента Николай Черкасов.
«Сначала необходимо разобраться, потом говорить об изъянах. Есть уже и нарушения, но какого характера и насколько серьезные, пока неизвестно. Нужно идти по пути ужесточения не только требований, но и ответственности лиц, которые осуществляют контрольно-надзорные действия», — сказал Черкасов.
Он отметил, что случай пожара в торговых центрах и в целом в общественных местах не первый, именно поэтому ответственность нужно ужесточать.
«Ответственность должна быть более жесткой, это не первый случай. Еще все помнят кафе «Хромая лошадь». Это должно быть на уровне федерального законодательства, но у нас есть право законодательной инициативы. Мы дождемся результатов проверок, все изучим и тогда примем решение (по закинициативе — ред.)», — добавил Черкасов.
В торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта произошел пожар. По последним данным, число погибших в ТЦ составило 53 человека, 12 человек доставили в больницы, а 36 пострадавшим оказали помощь амбулаторно. Следователи возбудили по факту пожара уголовное дело, его передали в Центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.
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