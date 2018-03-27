Жители Самары зажгли свечи в память о жертвах трагедии в Кемерово 

САМАРА, 27 мар — РИА Новости. Жители Самары во вторник зажгли свечи у импровизированного мемориала на площади Героев 21-ой армии в память о жертвах трагедии, произошедшей в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости.
Люди собрались на акцию самостоятельно, ответив на призывы в социальных сетях.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.
На акцию памяти в Самаре собрались более 50 человек. Кто-то приходил, кто-то уходил. Жители Самары несли с собой цветы, свечи и мягкие игрушки, которые раскладывали у импровизированного мемориала у памятника детям-труженикам. Здесь же поставили табличку, на которой были написаны фамилии погибших при пожаре.
В какой-то момент собравшиеся начали обсуждать произошедшую трагедию. Одна из пришедших на акцию памяти женщин рассказала, что она родом из Кемерово, и поблагодарила всех присутствующих за то, что они пришли почтить память погибших в ТЦ «Зимняя вишня».
"Ужасно то, что там произошло. Большое вам человеческое спасибо от всего Кемерово. Я думаю, если что-то случится, не дай бог, Кемерово точно так же отзовется на горе в другом регионе. Я в это верю", — сказала она.
Официальные траурные мероприятия пройдут в Самарской области 28 марта. Как и по всей стране в регионе приспустят государственные флаги. По данным пресс-службы правительства области, в Самаре на площади Славы, на площади Героев 21-ой армии и в сквере Родина пройдут траурные акции и возложения цветов. В храмах традиционных конфессий будут прочитаны молитвы по умершим. 28 марта в учреждениях культуры Самарской области также отменены все развлекательные мероприятия.
Ранее врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров направил телеграмму губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, в которой от имени всех жителей региона выразил соболезнования в связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Соболезнования родным и близким погибших при пожаре выразила также глава Самары Елена Лапушкина. Депутаты Самарской губернской думы начали заседание во вторник с минуты молчания.