Жители Самары зажгли свечи в память о жертвах трагедии в Кемерово

САМАРА , 27 мар — РИА Новости . Жители Самары во вторник зажгли свечи у импровизированного мемориала на площади Героев 21-ой армии в память о жертвах трагедии, произошедшей в Кемерово , передает корреспондент РИА Новости.

Люди собрались на акцию самостоятельно, ответив на призывы в социальных сетях.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ

На акцию памяти в Самаре собрались более 50 человек. Кто-то приходил, кто-то уходил. Жители Самары несли с собой цветы, свечи и мягкие игрушки, которые раскладывали у импровизированного мемориала у памятника детям-труженикам. Здесь же поставили табличку, на которой были написаны фамилии погибших при пожаре.

В какой-то момент собравшиеся начали обсуждать произошедшую трагедию. Одна из пришедших на акцию памяти женщин рассказала, что она родом из Кемерово, и поблагодарила всех присутствующих за то, что они пришли почтить память погибших в ТЦ «Зимняя вишня».

"Ужасно то, что там произошло. Большое вам человеческое спасибо от всего Кемерово. Я думаю, если что-то случится, не дай бог, Кемерово точно так же отзовется на горе в другом регионе. Я в это верю", — сказала она.