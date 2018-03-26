Мэр Самары поручила провести дополнительные проверки торговых центров

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.

"Особое внимание необходимо уделить доступности пожарных выходов, инструктажу персонала на случай непредвиденных ситуаций. Также нужно взять на тщательный контроль обеспечение безопасности школьников во время весенних каникул", — приводит слова Лапушкиной пресс-служба.

Глава Самары выразила соболезнования родным и близким погибших при пожаре. Телеграмму на имя губернатора Кемеровской области Амана Тулеева направил также врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров . «Жители Самарской области, как и люди по всей стране, глубоко потрясены случившимся. В эту трудную минуту примите слова нашей поддержки и искреннего сочувствия родным и близким жертв пожара. Скорбим о погибших и желаем скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от огненной стихии», — сказано в телеграмме.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>