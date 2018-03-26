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Новокузнецк проведет общегородскую минуту молчания после пожара в Кемерово
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Новокузнецк проведет общегородскую минуту молчания после пожара в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 26 мар — РИА Новости. Минуты молчания пройдут на всех предприятиях и в учреждениях Новокузнецка Кемеровской области в память о погибших при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», сообщили РИА Новости в пресс-службе новокузнецкой администрации.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. На данный момент подтверждена гибель 53 человек.
"Сегодня в Новокузнецке в 16.00 (12.00 мск) в связи с трагедией, случившейся 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» города Кемерово, на всех предприятиях и в учреждениях города пройдет минута молчания в память о погибших. Приглашаем всех горожан, где бы они не находились в эту минуту, почтить светлую память погибших на страшном пожаре детей и взрослых молчанием", — сказали в мэрии.
С 16.00 (12.00 мск) на мемориальном комплексе «Бульвар героев» можно будет поставить лампадки, зажечь свечи и возложить цветы на чашу скорби (вход на мемориал со стороны проспекта Октябрьского).
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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