Новокузнецк проведет общегородскую минуту молчания после пожара в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. На данный момент подтверждена гибель 53 человек.

"Сегодня в Новокузнецке в 16.00 (12.00 мск) в связи с трагедией, случившейся 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» города Кемерово, на всех предприятиях и в учреждениях города пройдет минута молчания в память о погибших. Приглашаем всех горожан, где бы они не находились в эту минуту, почтить светлую память погибших на страшном пожаре детей и взрослых молчанием", — сказали в мэрии.

С 16.00 (12.00 мск) на мемориальном комплексе «Бульвар героев» можно будет поставить лампадки, зажечь свечи и возложить цветы на чашу скорби (вход на мемориал со стороны проспекта Октябрьского).

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>