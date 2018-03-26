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Дмитрий Азаров выразил соболезнования жителям Кемеровской области
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Дмитрий Азаров выразил соболезнования жителям Кемеровской области 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Глава региона Дмитрий Азаров выразил соболезнования жителям Кемеровской области в связи с трагедией, произошедшем в торговом центре. Правительственная телеграмма была направлена в адрес губернатора области Амана Тулеева, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. «Эта страшная беда унесла жизни десятков людей. Особенно больно осознавать, что среди погибших много детей. Жители Самарской области, как и люди по всей стране, глубоко потрясены случившимся. В эту трудную минуту примите слова нашей поддержки и искреннего сочувствия родным и близким жертв пожара. Скорбим о погибших и желаем скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от огненной стихии», — подчеркнул глава региона. Напомним, 25 марта в одном из крупных торговых центров Кемерово произошел пожар. По предварительным данным, в огне погибли 48 человек. Несколько десятков посетителей ТЦ до сих пор числятся пропавшими без вести.
Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области
Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области
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