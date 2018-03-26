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В Беляевском районе ликвидируют незаконную свалку
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В Беляевском районе ликвидируют незаконную свалку 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Решение о ликвидации незаконной свалки твердых бытовых отходов вынес Беляевский районный суд. Соответствующий иск был подан прокуратурой района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Оренбургской области.
Ранее ведомственная проверка установила, что недалеко от села Междуречье на территории Раздольного сельсовета организована свалка площадью 4,5 гектара. Территория, на которую вывозились твердые бытовые отходы, предназначена для сельскохозяйственных работ.
«Полигон в соответствии с нормами действующего законодательства не оформлен, а значит, не может легально использоваться для складирования мусора», — говорится в сообщении прокуратуры.
Решением суда администрация Раздольного сельсовета должна ликвидировать незаконную свалку до 1 сентября 2018 года и рекультивировать загрязненный участок.
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