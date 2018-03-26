В Свердловской области семья из трех человек погибла, отравившись газом

По информации ведомства, трагедия случилась в городе Красноуфимск на улице Ясной. Тела мужчины 1987-го, женщины 1981-го и их дочери 2004-го года рождения были обнаружены в понедельник утром в частном доме на две семьи. По факту ЧП прокуратура начала проверку.

"Предварительно, их гибель наступила в результате отравления угарным газом. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы", — отмечает надзорное ведомство. По ее информации, утром соседи почувствовали себя плохо и вызвали медиков. Те приехали, оказали им помощь, а затем решили поинтересоваться самочувствием остальных жильцов. Те им не открыли.

"В доме газовое отопление. У каждого из соседей свой газовый котел. На текущий момент после осмотра помещений котельной в квартире погибших установлено самовольное отключение системы безопасности газового котла — датчика тяги из штатного места, предусмотренного заводом-изготовителем (отведен в сторону за котел), а также зафиксировано механическое повреждение «гофры», соединяющей котел с дымоходом (в месте крепления «гофры» к дымоходу), газовый сигнализатор на момент осмотра находился в отключенном от электропитания состоянии", — отмечает прокуратура. По данным правоохранителей, погибшая семья была благополучной и управляла местным магазином по продаже газового оборудования.

Представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что на место выезжали сотрудники территориального отдела полиции, установившие личности погибших. По его словам, сейчас сотрудники МВД совместно с коллегами из МЧС отрабатывают различные версии причин ЧП.