Руководитель школы безопасности рассказала, что нужно делать ребенку, чтобы выжить во время пожара

После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово , во время которого погибли дети и взрослые, руководитель школы безопасности «Стоп угроза» Лия Шарова дала 3 совета, которые помогут детям выжить при пожаре. Приводим ее сообщение на странице Facebook полностью:

Пожар в Кемерово. Соболезнуем родным и близким. И это может случиться с каждым.

Что делать?

Описанный шарфик. Так мы обычно рассказываем под хохот детей первое правило выхода из горящего или задымлённого помещения. Потому что это правда: воду с собой мы носим нечасто, дети — почти никогда. А погибают именно от дыма. Потому берём любую одежду: шарф, футболку, рубашку, блузку, подол юбки. Писаем. И дышим через описанную ткань. Моча гораздо лучше фильтрует и дым и ядовитые вещества, чем вода. Дети смеются, но все соглашаются с тем, что в опасной ситуации это сделать не стыдно. Но это настроение «не стыдно» можно создать только в диалоге и лучше — между детьми. В каждом классе или группе всегда найдутся те, кто убедительно скажет: А что смешного? Если это спасёт жизнь.

Приучайте детей к игре: найди выход. Да и себя тоже. Мы никогда не задумываемся о том, как покидать помещение в случае пожара. Никогда. А это можно быстро и весело сделать привычкой. А приучая ребёнка, вы и сами станете обращать на это внимание. Потому в течение 2-3 недель, приходя в любое помещение, весело и моментально смотрим, куда бы мы побежали в случае пожара. Можно уточнить у сотрудников.

Выход из паникующей толпы. Тут три правила:

Идем только по направлению движения, не останавливаясь, даже если родные остались позади. Вы встретитесь после того, как выйдете наружу.

Аккуратно огибаем углы, столбы, любые встречные преграды. Для этого издали смотрим, что впереди. Идём, скрестив руки на груди, выставив локти немного вперёд и держась руками за плечи. Так, если вас сдавят, вы сможете дышать свободно.

Если упали: никаких «сгруппироваться»! У вас есть три секунды, чтобы встать любой ценой. Для этого вцепляемся мертвой хваткой в ближайшие ноги, джинсы, пальто, и, как обезьяны взбираемся по человеку. Помним, что человек-дерево не будет нам рад. И даже возможно стукнет по голове. Но вы успеете встать. Потренируйтесь дома.

Код 1000, который часто можно услышать в торговом центре, означает угрозу возгорания. При объявлении кода нужно быть готовым экстренно покинуть помещение: в случае, если дети находятся в другом отделе магазина, нужно их найти, одеть и двигаться к выходу. Если в течение 10 минут по громкой связи не объявляют отмену кода 1000, значит, угроза пожара реальна и нужно спасаться.