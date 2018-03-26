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В сгоревшем кемеровском ТЦ могла находиться девочка из Казани
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В сгоревшем кемеровском ТЦ могла находиться девочка из Казани 

Казанский Портал 1 час назад
В сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово могла находиться девочка из Казани. В предварительном списке пропавших без вести значится 11-летняя Майя Ерохина, пишет telegram-канал Mash.
На странице девочки во «ВКонтакте» указано, что она живет в Казани и учится в гимназии №71. В статусе, который был обновлен вчера, она написала: «Это конец».
Вчера в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел сильный пожар. По последним данным, погибли 53 человека. Пострадали десятки человек.
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