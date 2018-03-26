Ещё
«Люди, чьи карманы ТЦ в Кемерово наполнял миллионами, знали, что эти деньги однажды могут запахнуть кровью»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Люди, чьи карманы ТЦ в Кемерово наполнял миллионами, знали, что эти деньги однажды могут запахнуть кровью» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Это ужас. Очень трудно подбираться слова, чтобы говорить о погибших, заживо сгоревших детях. Десятки жизней, и наверняка будут еще находить тела… Такой беды Кузбасс еще не знал, и я скорблю вместе с каждым из вас, с каждой семьей, к которой пришло это горе.
Очень важно прямо говорить о том, почему и как это произошло. Виновные должны понести наказание. Люди, чьи карманы этот торговый центр наполнял миллионами, я считаю, знали, что эти деньги однажды могут запахнуть кровью.
Сейчас рассматривают разные версии причины пожара. Но что бы это ни было — детская шалость, короткое замыкание, поджог — не это стало причиной гибели людей. А полностью, абсолютно не работающие системы пожарной сигнализации и пожаротушения. В самом начале не нашлось даже огнетушителя и того, кто мог бы его применить. Один огнетушитель, находящийся в исправном состоянии и в нужном месте, мог бы предотвратить это все.
Запертые пожарные выходы, превратившие ТЦ в ловушку. Дети, погибшие возле этих выходов! Они знали, где выход, шли в правильном направлении, но двери были заперты! Дети, запертые в кинозале: по предварительным данным, контролер заперла двери в кинозал и ушла, когда все началось, не вернулась и никому не сказала… Никакой организованной эвакуации, паника и давка, прыжки из окон.
А человек, который зарабатывал на „Зимней Вишне“ сейчас в Австралии, где он постоянно проживает. Это миллиардер Денис Штенгелов, владелец »КДВ Групп», российский кондитерский король. Структура собственности «Зимней Вишни» очень запутанная, через несколько юридических прокладок, но строился центр именно на его деньги и он обязан был знать, что и как строится, как эксплуатируется. Формальный руководитель ТЦ тоже должен нести ответственность, но важно, чтобы
ТЦ был принят в эксплуатацию в 2013 году. Акт приемки подписывался комиссией. Главную подпись ставил заместитель мэра, он же начальник управления городского благоустройства. Закрыть глаза на явные проблемы безопасности он мог только в одном случае, я считаю: если глаза ему закрыли деньгами.
У нас в Кемерове есть еще несколько торговых центров, построенных таким же образом из говна и палок: дешевый пластик, лабиринты коридоров и черт ногу сломит в документах о собственности. Их надо проверить от и до, и при малейшем нарушении закрывать к чертовой матери. Никакими коррупционными деньгами нельзя оплатить жизни детей. Вышло сумбурно, потому что кипит все внутри. Я в Кемерово. Буду, как и вы, следить за ситуацией и разбираться в ней».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Интерфакс: обнаружены тела еще восьми погибших на пожаре в Кемерове В Кемерово в горящем ТЦ погибло четверо детей Трое детей, пропавшие при пожаре в «Зимней вишне», найдены живыми
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку101
«Это просто ужас…»138
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово83
Захарова пообещала Лондону сюрприз606
Польша нашла альтернативу российскому газу289
Видео
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
00:53
Дана Борисова поделилась подробностями заседания суда
Шоу-бизнес
03:35
«Боритесь за жизнь людей!»: у Галкина сдали нервы
Шоу-бизнес
03:10
Шепелев отказался вернуть сына Фриске на родину
Шоу-бизнес
00:56
Успенская оправдалась за свое поведение в самолете
Шоу-бизнес
01:10
Москвичам пообещали неделю морозов
Общество Новости Москвы
09:55
Польша нашла альтернативу российскому газу
Экономика
01:23
Боевые пуски систем ПВО С-300 в Бурятии попали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение