«Люди, чьи карманы ТЦ в Кемерово наполнял миллионами, знали, что эти деньги однажды могут запахнуть кровью» 

«Это ужас. Очень трудно подбираться слова, чтобы говорить о погибших, заживо сгоревших детях. Десятки жизней, и наверняка будут еще находить тела… Такой беды Кузбасс еще не знал, и я скорблю вместе с каждым из вас, с каждой семьей, к которой пришло это горе.
Очень важно прямо говорить о том, почему и как это произошло. Виновные должны понести наказание. Люди, чьи карманы этот торговый центр наполнял миллионами, я считаю, знали, что эти деньги однажды могут запахнуть кровью.
Сейчас рассматривают разные версии причины пожара. Но что бы это ни было — детская шалость, короткое замыкание, поджог — не это стало причиной гибели людей. А полностью, абсолютно не работающие системы пожарной сигнализации и пожаротушения. В самом начале не нашлось даже огнетушителя и того, кто мог бы его применить. Один огнетушитель, находящийся в исправном состоянии и в нужном месте, мог бы предотвратить это все.
Запертые пожарные выходы, превратившие ТЦ в ловушку. Дети, погибшие возле этих выходов! Они знали, где выход, шли в правильном направлении, но двери были заперты! Дети, запертые в кинозале: по предварительным данным, контролер заперла двери в кинозал и ушла, когда все началось, не вернулась и никому не сказала… Никакой организованной эвакуации, паника и давка, прыжки из окон.
А человек, который зарабатывал на „Зимней Вишне“ сейчас в Австралии, где он постоянно проживает. Это миллиардер Денис Штенгелов, владелец »КДВ Групп», российский кондитерский король. Структура собственности «Зимней Вишни» очень запутанная, через несколько юридических прокладок, но строился центр именно на его деньги и он обязан был знать, что и как строится, как эксплуатируется. Формальный руководитель ТЦ тоже должен нести ответственность, но важно, чтобы
ТЦ был принят в эксплуатацию в 2013 году. Акт приемки подписывался комиссией. Главную подпись ставил заместитель мэра, он же начальник управления городского благоустройства. Закрыть глаза на явные проблемы безопасности он мог только в одном случае, я считаю: если глаза ему закрыли деньгами.
У нас в Кемерове есть еще несколько торговых центров, построенных таким же образом из говна и палок: дешевый пластик, лабиринты коридоров и черт ногу сломит в документах о собственности. Их надо проверить от и до, и при малейшем нарушении закрывать к чертовой матери. Никакими коррупционными деньгами нельзя оплатить жизни детей. Вышло сумбурно, потому что кипит все внутри. Я в Кемерово. Буду, как и вы, следить за ситуацией и разбираться в ней».