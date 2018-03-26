«Люди, чьи карманы ТЦ в Кемерово наполнял миллионами, знали, что эти деньги однажды могут запахнуть кровью»

«Это ужас. Очень трудно подбираться слова, чтобы говорить о погибших, заживо сгоревших детях. Десятки жизней, и наверняка будут еще находить тела… Такой беды Кузбасс еще не знал, и я скорблю вместе с каждым из вас, с каждой семьей, к которой пришло это горе.

Очень важно прямо говорить о том, почему и как это произошло. Виновные должны понести наказание. Люди, чьи карманы этот торговый центр наполнял миллионами, я считаю, знали, что эти деньги однажды могут запахнуть кровью.

Сейчас рассматривают разные версии причины пожара. Но что бы это ни было — детская шалость, короткое замыкание, поджог — не это стало причиной гибели людей. А полностью, абсолютно не работающие системы пожарной сигнализации и пожаротушения. В самом начале не нашлось даже огнетушителя и того, кто мог бы его применить. Один огнетушитель, находящийся в исправном состоянии и в нужном месте, мог бы предотвратить это все.

Запертые пожарные выходы, превратившие ТЦ в ловушку. Дети, погибшие возле этих выходов! Они знали, где выход, шли в правильном направлении, но двери были заперты! Дети, запертые в кинозале: по предварительным данным, контролер заперла двери в кинозал и ушла, когда все началось, не вернулась и никому не сказала… Никакой организованной эвакуации, паника и давка, прыжки из окон.

А человек, который зарабатывал на „Зимней Вишне“ сейчас в Австралии , где он постоянно проживает. Это миллиардер Денис Штенгелов , владелец » КДВ Групп », российский кондитерский король. Структура собственности «Зимней Вишни» очень запутанная, через несколько юридических прокладок, но строился центр именно на его деньги и он обязан был знать, что и как строится, как эксплуатируется. Формальный руководитель ТЦ тоже должен нести ответственность, но важно, чтобы

ТЦ был принят в эксплуатацию в 2013 году. Акт приемки подписывался комиссией. Главную подпись ставил заместитель мэра, он же начальник управления городского благоустройства. Закрыть глаза на явные проблемы безопасности он мог только в одном случае, я считаю: если глаза ему закрыли деньгами.