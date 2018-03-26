Ещё
На Кубани в ДТП с микроавтобусом погиб один человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Кубани в ДТП с микроавтобусом погиб один человек 

РИА Новости 1 час назад
КРАСНОДАР, 26 мар — РИА Новости. Авария с микроавтобусом, которая произошла в понедельник утром в Краснодарском крае, унесла жизнь одного человека, еще 11 госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
Сообщение о ДТП поступило правоохранителям Динского района в понедельник около 5.45 мск.
По предварительным данным ведомства, на 25-м километре автодороги Краснодар — Кропоткин станицы Васюринская 23-летний водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и по касательной задел микроавтобус Ford Transit, затем в лоб столкнулся с таким же микроавтобусом, который ехал позади него, в нем находились 14 пассажиров.
"В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался. 11 человек доставлены в медицинское учреждение, в том числе 16-летний пассажир. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все причинены и обстоятельства случившегося ", — отметили в ведомстве.
РИА Новости: последние новости
СК подтвердил гибель 37 человек при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово Москалькова держит связь с омбудсменом Кузбасса после трагедии в Кемерово Новокузнецк проведет общегородскую минуту молчания после пожара в Кемерово
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку87
«Это просто ужас…»124
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово80
Захарова пообещала Лондону сюрприз604
Польша нашла альтернативу российскому газу286
Видео
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
03:10
Шепелев отказался вернуть сына Фриске на родину
Шоу-бизнес
00:56
Успенская оправдалась за свое поведение в самолете
Шоу-бизнес
01:10
Москвичам пообещали неделю морозов
Общество Новости Москвы
09:55
Польша нашла альтернативу российскому газу
Экономика
01:23
Боевые пуски систем ПВО С-300 в Бурятии попали на видео
Армия
01:07
Болтон записал обращение к Совфеду
В мире
01:41
Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 55
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение