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Ямал скорбит вместе с кемеровчанами
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Ямал скорбит вместе с кемеровчанами 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин направил телеграмму губернатору Кемеровской области Аману Тулееву со словами соболезнования семьям погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».
«Никакие слова не способны утешить горе тех, кто потерял своих родных. Особенно горько, что безвременно ушли из жизни дети. Пусть наше сострадание поможет вам пережить эту страшную беду. Скорбим вместе с вами», — написал губернатор Ямала от имени жителей региона и от себя лично.
Пожар произошел в воскресенье днем, когда в торговом центре находились сотни людей, он начался на четвертом этаже, где расположены детские игровые комнаты и кинотеатр. По последним данным, погибли 48 человек. Есть без вести пропавшие.
В понедельник утром стало известно, что «Зимнюю вишню» после разбора завалов снесут. Об этом сообщил первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов.
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