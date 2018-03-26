Видеокамеры для обнаружения лесных пожаров появятся в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия . В Удмуртии в 2018 году стартует пилотный проект «Лесной дозор», в рамках которого в лесах установят видеокамеры. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на слова министра природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Дениса Удалова.

Камеры позволят вовремя обнаружить и предотвратить лесной пожар. Эта программа, по словам министра, уже успешно показала себя в Приволжском федеральном округе.

«Это видеокамера, которая в режиме круглосуточного патрулирования наблюдает за лесным фондом. В случае наличия задымления поступает сигнал на пульт дежурной диспетчерской службы, после чего патрульная служба выдвигается для осмотра очага возникновения пожара. Пока, как пилотный проект, мы запускаем четыре камеры», — сказал Удалов.

По результатам прохождения пожароопасного сезона 2018 года будем принимать решение по распространению данной системы на всю территорию Удмуртии.