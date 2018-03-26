В Сызрани спасатели предотвратили пожар в квартире 85-летней пенсионерки

Сызрани спасатели выезжали по вызову на ул. Баженова, 5. Около 10 утра в воскресенье, 25 марта, помощь потребовалась двум местным жительницам, маме и ее дочери.

— Женщины пришли навестить свою 85-летнюю родственницу, — рассказали в пресс-службе мэрии Сызрани. — Бабушка долго не открывала дверь, хотя была дома. Женщины забили тревогу и обратились за помощью.

Сотрудники аварийно-спасательной службы попали в квартиру через балкон. Они увидели, что пенсионерка лежит в комнате на полу без сознания, а на плите стоял чайник. Из него выкипела вся вода, и он сильно раскалился. Это могло привести к пожару.

Сотрудники экстренной службы вызвали для пенсионерки скорую помощь. Врачи отправили женщину в больницу с инсультом.