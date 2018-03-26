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Пенсионерка потеряла сознание, поставив чайник на плиту, и едва не сгорела
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Пенсионерка потеряла сознание, поставив чайник на плиту, и едва не сгорела 

АиФ-Самара 52 минуты назад
Фото: АиФ-Самара
В воскресенье, 25 марта, около 10:00, в Сызрани, дочь и внучка пришли на улицу Баженова, 5 проведать 85-летнюю женщину, но дверь им она не открыла, родственники уверенные, что пожилая женщина должна быть дома, забили тревогу и вызвали спасателей, сооющает ktv-ray.
Прибывшие сотрудники Аварийно-спасательной службы, вскрыли дверь, вошли в комнату и увидели, что женщина лежит на полу без сознания, а на плите стоит чайник, из которого уже выкипела вся вода и он сильно раскалился. Если бы спасателей вызвали чуть позже, мог бы произойти пожар.
Для женщины вызвали бригаду «скорой помощи». Приехавшие медики диагностировали инсульт и госпитализировали пенсионерку.
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