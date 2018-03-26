Ещё
Торговые центры Челябинска после кемеровской трагедии ждет внеплановая проверка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Торговые центры Челябинска после кемеровской трагедии ждет внеплановая проверка 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Мы не можем остаться в стороне, необходимо провести срочную проверку, — распорядился Евгений Тефтелев, адресуясь к начальнику управления безопасности жизнедеятельности Александру Рымареву. — Задействуйте силы МЧС, если нужно — прокуратуру. Особое внимание обратить следует на пожарные выходы: по моей информации, в Кемерово несколько человек пострадали из-за того, что пожарные выходы из здания были закрыты. Кроме того, обязательно проверить детские комнаты в торговых комплексах».
Евгений Тефтелев не стал уточнять, с каких ТЦ начнется проверка. Выступая перед прессой, он подчеркнул, что в местах массового пребывания людей в Челябинске проверки противопожарной безопасности проводятся регулярно, но трагедия в Кемерово заставляет повысить бдительность.
Напомним, вечером 25 марта в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» вспыхнул пожар. По данным ГУ МЧС Кузбасса, погибли 37 человек, более 60 получили травмы разной степени тяжести. К утру 26 марта пожар был ликвидирован. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Уже задержаны три человека, в том числе директор «Зимней вишни».
фото пресс-службы ГУ МЧС Кемеровской области
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Число жертв пожара в ТЦ в Кемерово увеличилось до семи В Кемерово в горящем ТЦ погибло четверо детей Трое детей, пропавшие при пожаре в «Зимней вишне», найдены живыми
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку101
«Это просто ужас…»138
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово83
Захарова пообещала Лондону сюрприз606
Польша нашла альтернативу российскому газу289
Видео
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
00:53
Дана Борисова поделилась подробностями заседания суда
Шоу-бизнес
03:35
«Боритесь за жизнь людей!»: у Галкина сдали нервы
Шоу-бизнес
03:10
Шепелев отказался вернуть сына Фриске на родину
Шоу-бизнес
00:56
Успенская оправдалась за свое поведение в самолете
Шоу-бизнес
01:10
Москвичам пообещали неделю морозов
Общество Новости Москвы
09:55
Польша нашла альтернативу российскому газу
Экономика
01:23
Боевые пуски систем ПВО С-300 в Бурятии попали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение