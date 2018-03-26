Торговые центры Челябинска после кемеровской трагедии ждет внеплановая проверка

«Мы не можем остаться в стороне, необходимо провести срочную проверку, — распорядился Евгений Тефтелев , адресуясь к начальнику управления безопасности жизнедеятельности Александру Рымареву . — Задействуйте силы МЧС , если нужно — прокуратуру . Особое внимание обратить следует на пожарные выходы: по моей информации, в Кемерово несколько человек пострадали из-за того, что пожарные выходы из здания были закрыты. Кроме того, обязательно проверить детские комнаты в торговых комплексах».

Евгений Тефтелев не стал уточнять, с каких ТЦ начнется проверка. Выступая перед прессой, он подчеркнул, что в местах массового пребывания людей в Челябинске проверки противопожарной безопасности проводятся регулярно, но трагедия в Кемерово заставляет повысить бдительность.

Напомним, вечером 25 марта в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» вспыхнул пожар. По данным ГУ МЧС Кузбасса, погибли 37 человек, более 60 получили травмы разной степени тяжести. К утру 26 марта пожар был ликвидирован. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Уже задержаны три человека, в том числе директор «Зимней вишни».