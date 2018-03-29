Проверки по всей России: в Москве закрыли торговый центр «Щелково»

После пожара в Кемерове по всей России началась проверка соблюдения пожарной безопасности во всех торговых центрах. Внеплановые проверки до 16 апреля проведет МЧС совместно с другими надзорными ведомствами. О графике мероприятий не сообщается.

Накануне, 28 марта, в связи с внеплановой проверкой по пожарной безопасности закрыли московский ТЦ «Щелково» на Щелковском шоссе. « Комсомольской правде » заявили в пресс-службе центра, что магазин закрыли на два дня, то есть до пятницы, 29-го числа. Но некоторые сотрудники ТЦ пишут в соцсетях о трех месяцах. Двери ТЦ были опечатаны, а парковка перед ним опустела. Торговый центр осмотрел продюсер Business FM Сергей Бобрик. Он сам — житель района Измайлово, где находится этот ТЦ.

— Это торговый центр, который был возведен на месте цехов завода «Хроматрон». Они были построены, но не введены в эксплуатацию, в конце 80-х, а уже в начале 90-х это все стало образовываться как торговые ряды и впоследствии как торговый центр. Он был очень популярен среди местных жителей, там был и кинотеатр, и большие магазины сетевые. Исторически сложилось, что он притягивал народ, и в выходные, например, иногда можно было в кино просто не попасть.

— Что сейчас там происходит?

— Невозможно попасть внутрь. Все опечатано, все двери, все входы, на парковку тоже никого не пускают. Никуда нельзя попасть, даже к тем небольшим магазинчикам, которые были встроены в торговый центр. Они не совсем на территории находились, а были как такая пристроечка небольшая. Люди подходят, спрашивают, интересуются, что же произошло, когда он откроется. Я сам пообщался с охранниками. Двое из них, которые на парковке, сказали, что вообще через неделю снесут торговый центр. Уж не знаю, откуда у них такая информация. А другие просто не говорят информацию о том, когда это произойдет.

— Радикально.

— Да. Висит на дверях от судебных приставов эта опечатка, что с 27-го опечатано, Служба судебных приставов по Москве

— Ничего охрана не говорила о результатах проверки?

— Они ничего не говорят, они минимально общаются. Они сказали, что это противопожарная ситуация с МЧС. Как-то они обмолвились, но я так понимаю, что они тоже многие ориентируются по слухам. Кто-то говорит, что снесут, кто-то — нет, а одна из сотрудниц в соцсетях разместила сообщение, что на три месяца его закрывают.

— Ты сам там бывал, смотрел ли ты планы эвакуации когда-нибудь? Как там на первый взгляд было с этим?

— План я не смотрел. Когда заходишь в торговый центр, наверное, многие согласятся, ты не думаешь о том, как ты будешь оттуда эвакуироваться в случае пожара, потому что ты идешь за покупками, ты идешь развлекаться прежде всего. Но после этого случая [в Кемерове] я действительно вспоминал, как там все располагается. И учитывая то, что изначально это были заводские цеха, а потом стали перестраиваться, надстраиваться, я не представляю, где там были пожарные выходы. Мне кажется, действительно такая проблема могла быть, если бы, не дай бог, там что случилось. От первоначального здания очень сильно все это изменилось, и я не уверен, что там соблюдались какие-то правила пожарной безопасности.

— В твоей памяти, очевидно, не всплывают двери аварийных выходов?

— Я не знаю, где они, были ли они вообще.

— Не исключено, что просто не обращал внимание на это раньше?

— Не исключено, но так, чтобы это было в каком-то доступе, такого нет. Сама конструкция зданий — проще спуститься через основной выход, чем через аварийку. Там не так много выходов всего.

Business FM удалось дозвониться до администрации торгового центра. Вот что там ответили:

— Пока не работает.

— А с чем связано?

— По телевидению уже был репортаж.

— Пожарные проверки?

— Да.

— А нет информации, когда заработает, заработает ли вообще?

— Пока нет. Заработает, определенный срок есть на исправление, поэтому сейчас стараются все технические неполадки устранить.

— А какой срок?

— Нет, пока не могу [ответить].