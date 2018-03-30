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Кемеровские юристы организуют общественную проверку детсадов и школ
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Кемеровские юристы организуют общественную проверку детсадов и школ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: MosDay.ru
КЕМЕРОВО, 30 мар — РИА Новости. После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» юристы и общественники Кемерово организуют проверки учебных учреждений области на соответствие противопожарной безопасности, сообщила координатор центра помощи пострадавшим, предприниматель Мария Старинчикова.
"Мы начали организовывать по просьбам многих родителей проверку дошкольных и школьных, всех образовательных учреждений… У родителей есть сомнения и недоверие тем надзорным органам, которые их проверяли до этого", — сообщила Старинчикова на брифинге.
Она заверила, что все проверки будут организованы по закону в отличие от стихийных и, по сути, незаконных проверок, которые сейчас общественники организуют по всей России.
"Были к нам обращения, мы готовим уже различные организации по пожарной безопасности, которые частные. Осматриваем их, проверяем каждого… Не просто пойти и наказать, а проверить на качество противопожарной охраны все дошкольные организации. Будут уполномочены родители, которые будут ходить вместе с ними. Надеюсь, что проверки начнутся уже со следующей недели — не только по Кемерово, но и региону", — отметила она.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
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