Кемеровские юристы организуют общественную проверку детсадов и школ

КЕМЕРОВО , 30 мар — РИА Новости . После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» юристы и общественники Кемерово организуют проверки учебных учреждений области на соответствие противопожарной безопасности, сообщила координатор центра помощи пострадавшим, предприниматель Мария Старинчикова.

"Мы начали организовывать по просьбам многих родителей проверку дошкольных и школьных, всех образовательных учреждений… У родителей есть сомнения и недоверие тем надзорным органам, которые их проверяли до этого", — сообщила Старинчикова на брифинге.

Она заверила, что все проверки будут организованы по закону в отличие от стихийных и, по сути, незаконных проверок, которые сейчас общественники организуют по всей России

"Были к нам обращения, мы готовим уже различные организации по пожарной безопасности, которые частные. Осматриваем их, проверяем каждого… Не просто пойти и наказать, а проверить на качество противопожарной охраны все дошкольные организации. Будут уполномочены родители, которые будут ходить вместе с ними. Надеюсь, что проверки начнутся уже со следующей недели — не только по Кемерово, но и региону", — отметила она.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.