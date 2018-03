Евгений Плющенко: «Как Доверенное лицо Президента, прошу принять срочные меры и провести проверки в торговых центрах по всем регионам России»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Инстаграме выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово , а также призвал к ответственности чиновников области. По его словам, необходимо провести проверку всех торговых центров по всей стране.

Шок!Эту трагедию в Кемерово уже называют самой страшной за последние 100 лет, в пожаре, который вспыхнул в торговом центре задохнулось 65 человек, среди которых огромное количество детей, число жертв растет с каждым часом!Как Доверенное лицо Президента Российской Федерации, прошу принять срочные меры и провести проверки в торговых центрах по всем регионам России , а также прошу призвать к отвественности всех чиновников Кемеровской области , включая Губернатора Кемеровской Области, который даже не приехал на место трагедии, где гибли десятки его горожан, а дети задыхались в закрытом кинотеатре!Сердце разрывается в осознании случившегося, как отец двух сыновей, я как никто другой осознаю какое горе сейчас испытывают семьи пострадавших и приношу свои глубочайшие соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших.. Держитесь, Кемерово, мы с Вами!

Шок!Эту трагедию в Кемерово уже называют самой страшной за последние 100 лет, в пожаре, который вспыхнул в торговом центре задохнулось 65 человек, среди которых огромное количество детей, число жертв растет с каждым часом!Как Доверенное лицо Президента Российской Федерации, прошу принять срочные меры и провести проверки в торговых центрах по всем регионам России, а также прошу призвать к отвественности всех чиновников Кемеровской области, включая Губернатора Кемеровской Области, который даже не приехал на место трагедии, где гибли десятки его горожан, а дети задыхались в закрытом кинотеатре!Сердце разрывается в осознании случившегося, как отец двух сыновей, я как никто другой осознаю какое горе сейчас испытывают семьи пострадавших и приношу свои глубочайшие соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших.. Держитесь, Кемерово, мы с Вами! Shock! This tragedy in Kemerovo was called the worst in the last 100 years already, in a fire that broke out in a shopping center, suffocated 65 people, including many children, the number of victims is growing by every hour! As Trustee of the Russian President's, I’m asking to take urgent measures and to test shopping centers in all regions of Russia, as well as requesting to call for liability all officials of the Kemerovo region, including the Governor of the Kemerovo region, which did not even arrive at the scene of the tragedy, which killed dozens of his townspeople, and children were choking in a closed cinema! Heart breaks in the awareness of what happened, as the father of two sons, I, like anyone else, realize the sorrow which are now experiencing the victims' families and offer my deepest condolences to all the relatives and friends of the victims. Hold on, Kemerovo, we are with you!

