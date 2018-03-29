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Эсеры требуют создания общественных комиссий для внеплановых проверок ТЦ
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Эсеры требуют создания общественных комиссий для внеплановых проверок ТЦ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Партия «Справедливая Россия» через свои региональные отделения направит в территориальные органы Генпрокуратуры требования о создании общественных комиссий по проведению внеплановых проверок торговых центров и других мест массового скопления людей по вопросу безопасности, говорится в заявлении президиума центрального совета партии.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
"В связи с произошедшей 25 марта 2018 года трагедией в городе Кемерово… партия через свои региональные отделения направляет в территориальные органы Генпрокуратуры РФ в субъектах Российской Федерации требования о создании общественных комиссий по проведению внеплановых проверок торговых, торгово-развлекательных центров и других мест массового скопления людей по вопросу безопасности", — говорится в заявлении.
В целях придания гласности результатам проверок партия просит включить в состав общественных комиссий представителей «Справедливой России», других политических партий и общественных организаций.
В заявлении отмечается, что комплексная работа по обеспечению безопасности в местах массового скопления людей в будущем должна стать абсолютным приоритетом федеральных и региональных властей.
"Учитывая количество жертв и масштаб произошедшего в Кемерово пожара, общественный контроль за обеспечением безопасности на местах — единственная возможность избежать повторения подобных трагедий в будущем", — подчеркивается в заявлении.
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 Ещё 59 источников 
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