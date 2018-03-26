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В Кемерове идет расследование трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня»
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В Кемерове идет расследование трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» 

Авторадио 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По официальным данным, пожар унес жизни 48 человек, РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщает о 53 погибших. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по трем статьям, ожидается, что расследование лично проконтролирует глава следственного комитета Александр Бастрыкин. Местные жители в соцсетях начали свое расследование трагедии. Они просят очевидцев рассказать, работала ли система оповещения и пожаротушения, где были огнетушители и планы эвакуации, были ли открыты аварийные выходы, как вел себя персонал торгового центра. ТЦ в Кемерово не были соблюдены условия пожарной безопасности — в эфире России 24 рассказал эксперт в сфере противопожарной безопасности Александр Глущенко: «В самом начале возгорания в батутной комнате должна была сработать пожарная сигнализация, тем самым оповестив о начале эвакуации. Судя по показаниям очевидцев, эта система не сработала. В кинозал пришел сотрудник и голосом сообщил о ЧС. Далее — должна была работать система дымоудаления. Этим самым мы бы исключили отравление сотрудников и посетителей. Что касается путей эвакуации. Есть видео, где посетители испытывают затруднения с дыханием, и дверь выходная закрыта. Это говорит тоже о грубейшем нарушении. Потому что двери на пути эвакуации должны быть открыты всегда».
Авторадио: последние новости
В Кемеровской области введен режим ЧС из-за пожара в ТЦ Число погибших на пожаре в Кемерове увеличилось При пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли пять человек
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