Российские телеканалы меняют сетку вещания в связи с трагедией в Кемерово

МОСКВА , 26 мар — РИА Новости . Российские телеканалы меняют сетку вещания в связи с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово , где, по последним данным, от пожара погибли 64 человека.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека.

"Снимаем развлекательные программы", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь Первого Канала Лариса Крымова

Как сообщили агентству в пресс-службе РЕН ТВ, телеканал в понедельник убрал из эфира развлекательные программы.

Холдинг «СТС Медиа» выразил соболезнования родственникам погибших и объявил об изменениях в программе вещания. Так, в частности, будут перенесены на апрель премьеры сериалов «Улетный экипаж» и «Ивановы-Ивановы» на телеканале СТС, запланированные на понедельник.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>