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Российские каналы меняют сетку вещания из-за пожара в Кемерово
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Российские каналы меняют сетку вещания из-за пожара в Кемерово 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В частности, как рассказали "Газете.Ru" на Первом канале, отменены показы программ «Давай поженимся» и «Вечерний Ургант».
На СТС будут перенесены премьеры сериалов «Улетный экипаж» и «Ивановы-Ивановы», запланированные на 26 марта. Из пресс-релиза канала следует, что новая дата премьер — 2 апреля.
Канал РЕН ТВ отказался от показа развлекательных программ, передает RNS со ссылкой на пресс-службу.
"Сегодня в эфирной сетке НТВ нет развлекательных проектов, мы убрали из эфира все анонсы развлекательных форматов", — заявили в пресс-службе НТВ. Об этом сообщает РИА «Новости».
В пресс-службе ВГТРК сказали, что канал Россия-1 убрал в понедельник из своего эфира все анонсы развлекательных программ на неделю.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «полным абсурдом» сообщения о том, что федеральные каналы специально замалчивают пожар в Кемерово.
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