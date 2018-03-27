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КЧР отменила развлекательные мероприятия после трагедии в Кемерово
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КЧР отменила развлекательные мероприятия после трагедии в Кемерово 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЧЕРКЕССК, 27 мар — РИА Новости. Все развлекательные мероприятия отменены во вторник в Карачаево-Черкесии в знак солидарности по погибшим при пожаре в Кемерово, сообщил глава региона Рашид Темрезов на официальной странице в Инстаграм.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека (в том числе 41 ребенок). 28 марта объявлено днем траура в России.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).
На территории республики перенесены все культурно-массовые мероприятия, изменена также сетка вещания телевидения и радио. «Невозможно представить боль, которую испытывают люди, потерявшие своих близких. Нет слов, чтобы выразить сочувствие тем, у кого погибли дети», — выразил слова сочувствия глава региона.
Глава региона также дал поручение — проверить уровень пожарной безопасности всех учреждений с массовым пребыванием людей, больниц, школ, детских садов.
"Особое внимание будет уделено торговым центрам. Собственники предупреждены об ответственности", — подчеркнул Темрезов.
Жители республиканской столицы с утра приносят в городской парк Победы живые цветы и игрушки, зажигают свечи в память о погибших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
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