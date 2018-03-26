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«Родные вышли, но бабушку вынести не смогли»: в Пермском районе при пожаре погибла женщина-инвалид
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«Родные вышли, но бабушку вынести не смогли»: в Пермском районе при пожаре погибла женщина-инвалид 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Днем 24 марта в селе Бершеть Пермского района начался пожар. Горел одноэтажный деревянный дом. Несколько его жильцов смогли выйти из здания сами, но вынести свою пожилую родственницу-инвалида не успели. Тело женщины обнаружили пожарные.
— О пожаре сообщили в 15:20. Когда пожарные прибыли на место, жильцы горящего дома рассказали им, что внутри осталась женщина-инвалид. Родные смогли выйти, но ее вынести не успели — огонь перекрыл вход в дом, — рассказали 59.ru в пресс-службе краевого МЧС. — Через полчаса, когда огонь был сбит, сотрудники звена газодымозащиты обнаружили на кровати тело 85-летней женщины.
По предварительной информации, пожар произошел из-за неправильного устройства и эксплуатации дымохода.
— Скорее всего, рядом с горячим дымоходом находились легковоспламеняемые материалы. Чтобы избежать пожаров, мы советуем делать отступ от дымохода. Помочь сохранить жизни может датчик, который уловит даже минимальное количество дыма, и оповестит об этом жильцов. Узнав о возгорании на начальном этапе, люди получат больше шансов благополучно выйти из дома, — сказали в МЧС.
Ранее на пожаре в Прикамье погибла семейная пара и их гости.
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