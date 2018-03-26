Глеб Никитин выразил соболезнования жителям Кемеровской области

«Уважаемый Аман Гумирович! Уважаемые жители Кемеровской области! Правительство Нижегородской области и все нижегородцы глубоко скорбят о жертвах трагедии, случившейся в торговом центре «Зимняя вишня». Страшный пожар унес жизни многих людей, среди которых — невинные дети. Это большая утрата и безмерная общая боль для всех нас. Большого уважения достойны сплоченность и взаимопомощь кузбассовцев. Терпения, сил и крепости духа родным и близким погибших! Здоровья — тем, кто сейчас борется за жизнь в больницах!»