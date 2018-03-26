Ещё
Полпред президента в СФО взял на личный контроль расследование пожара в кемеровском ТЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полпред президента в СФО взял на личный контроль расследование пожара в кемеровском ТЦ 

RT на русском 31 минуту назад
Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло взял на личный контроль ход расследования дела, возбуждённого после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщается на сайте полпреда. «Полномочный представитель взял на личный контроль расследование происшествия и ход оказания необходимого содействия семьям погибших и пострадавших. На данный момент полпред находится в Кемеровской области», — говорится в сообщении.
Меняйло выразил слова поддержки и сочувствия всем пострадавшим, а также родственникам тех, чья судьба пока остаётся неизвестной.
Пожар в четырёхэтажном ТЦ в Кемерове произошёл в воскресенье, 25 марта. По последним данным, погибли 48 человек.
RT на русском: последние новости
В МЧС сообщили, что работа на месте пожара в Кемерове осложнена сильной загазованностью Пучков поручил провести работу с семьями погибших и пострадавших при пожаре в Кемерове Власти Кузбасса выделят по 1 млн рублей семьям погибших при пожаре в Кемерове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России749
Болтон записал обращение к Совфеду28
По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержаны 3 человека263
Спасение людей в Кемерово попало на видео66
Польша нашла альтернативу российскому газу91
Видео
США показали прототип звукового оружия
Оружие
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
02:22
90-летний доктор «воскресил» мертвого
Общество
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
Из ТЦ «Зимняя вишня» спасли 20 человек
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение