Полпред президента в СФО взял на личный контроль расследование пожара в кемеровском ТЦ

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло взял на личный контроль ход расследования дела, возбуждённого после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове . Об этом сообщается на сайте полпреда. «Полномочный представитель взял на личный контроль расследование происшествия и ход оказания необходимого содействия семьям погибших и пострадавших. На данный момент полпред находится в Кемеровской области », — говорится в сообщении.

Меняйло выразил слова поддержки и сочувствия всем пострадавшим, а также родственникам тех, чья судьба пока остаётся неизвестной.

Пожар в четырёхэтажном ТЦ в Кемерове произошёл в воскресенье, 25 марта. По последним данным, погибли 48 человек.