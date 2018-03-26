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«Детки и подожгли»: Божена Рынска о жутком пожаре в Кемерово
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«Детки и подожгли»: Божена Рынска о жутком пожаре в Кемерово 

Дни.ру 30 минут назад
Фото: Дни.ру
Отечественные знаменитости высказались о жутком пожаре в Кемерово, жертвами которого стали в основном дети. Так, журналистка Божена Рынска высказала мысль, что сами дети и устроили поджог.
На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Божена Рынска коротко написала: «Ой какой кошмар в Кемерово… Мамочки мои». Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на запись, начав строить догадки, что стало причиной чудовищного пожара, и задаваться вопросами, почему должным образом не сработала пожарная сигнализация. Свое мнение высказала и сама Рынска.
"Чудовищная трагедия, но то, что детки и подожгли, вполне вероятно.. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — предположила журналистка. Далее она объяснила: «дети могут поджечь элементарно. зажигалкой. смеха ради».
Отметим. что не остались в стороне и прочие отечественные знаменитости. В Instagram «золотой голос России» Николай Басков, судя по всему, придерживается другой версии относительно того, что стало причиной пожара в торговом центре в Кемерово. «Полная безответственность, пофигизм и безалаберность приводят к таким ужасным трагедиям! Кемерово-Дети! Глубоко соболезную всем родным и близким», — написал певец.
Ирина Аллегрова высказалась коротко: «Шок… Слезы… Боль… Кемерово, скорбим вместе с вами… Наши соболезнования пострадавшим семьям…» А вот ее коллега Наталья Штурм оказалась куда словоохотливей. «Сегодня произошла трагедия в Кемерово. Пожар унес жизни множества людей и что еще страшней детей… Руки холодеют и сердце немеет, когда представляю что творилось в их душе в те последние минуты… Запертые в горящем кинотеатре с веселыми мультиками на экране…» А актриса Любовь толкалина и вовсе заявила, что посещала тот торговый центр. «Я была в этой Зимней Вишне несколько месяцев назад. Ребят, все, кто на районе: сдача крови Октябрьский 22», — призвала к помощи артистка.
Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел днем 25 марта. Сотрудникам МЧС долго не удавалось справиться с огнем. В здании были заблокированы десятки людей. По предварительным данным, в результате трагедии погибли порядка 50 человек, еще столько же пострадали. Порядка 15 посетителей торгового центра числятся пропавшими без вести.
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