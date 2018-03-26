Калужские ТРЦ ждет тотальная проверка 

26 марта рабочее заседание правительства Калужской области началось с минуты молчания в память о погибших во время пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Анатолий Артамонов в связи с этим распорядился в течение недели провести проверку всех без исключения мест массового пребывания людей Калужской области. В том числе — торгово-развлекательных центров. «Если нами руководит здравый смысл, лучше получить какое-то замечание за внеплановую проверку, нежели допустить гибель людей, прикрываясь какими-то бумажками», — сказал он. Сейчас в списке жертв воскресного пожара в Кемерово 48 человек. Но, видимо, эта цифра не окончательная. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу МЧС Владимира Пучкова, в списке пропавших без вести числятся 16 человек. Пожар начался около 12.00 по московскому времени. Потушить его удалось лишь к утру понедельника. СКР возбудил уголовное дело по подозрению в причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статьи 109, 219 и 238 УК РФ). Дело расследует центральный аппарат ведомства.