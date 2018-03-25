В загоревшемся ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове выявлены нарушения пожарной безопасности 

Заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов рассказал о том, что в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» были выявлены нарушения пожарной безопасности.
В частности, двери кинотеатра оказались закрыты.
Публикация от КЕМЕРОВО ❄ KEMEROVO (@vkemerovo) 25 Мар 2018 в 9:46 PDT Пожар в торговом центре «Зимняя Вишня» начался днем 25 марта. Из торгового центра были эвакуированы более ста посетителей и сотрудников комплекса. В здании уже рухнула крыша и перекрытия между этажами. К настоящему времени возгорание полностью локализовано. На момент публикации количество погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерове достигло 35 человек. МЧС Кемеровской области также открыло горячую линию по вопросам, связанным с пожаром: 8 (3842) 58-23-33. Дежурство на телефоне осуществляют психологи МЧС России.