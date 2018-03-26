При пожаре в ТЦ в Кемерове обрушились помещения двух кинотеатров

Помещения двух кинотеатров обрушились во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове . Об этом сообщил докладчик на селекторном совещании под руководством главы МЧС России Владимира Пучкова. «Разведка на четвёртом этаже показала, что два из трёх кинозалов в настоящее время „ушли“ на третий этаж», — приводит его слова РИА Новости Ранее сообщалось, что Следственный комитет задержал и допросил четырёх человек по данному делу. Пожар в четырёхэтажном ТЦ в Кемерове произошёл в воскресенье, 25 марта. По последним данным, погибли 48 человек.