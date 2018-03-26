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Работы на месте пожара в Кемерово осложняет сильная загазованность
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Работы на месте пожара в Кемерово осложняет сильная загазованность 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Работы на месте пожара в Кемерово осложняют сильная загазованность и высокие температуры на отдельных участках, сообщается на сайте кузбасского главка МЧС России.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 37 человек, среди них девять детей, пострадали 45 человек, пропали без вести 64 человека, в том числе 41 ребенок.
"Специалисты, задействованные в ликвидации чрезвычайной ситуации, объясняют, что работы на месте происшествия осложняются сильной загазованностью, высокими температурами на отдельных участках, задымлением, из-за которого практически отсутствует видимость, а также неустойчивостью конструкций", — говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что «уже 14 часов сотрудники МЧС России ведут работы по ликвидации крупнейшего возгорания в торгово-развлекательном центре в Кемерово».
"Согласно плану проведения аварийно-спасательных работ определены три участка, за каждым из них закреплены группы бойцов, работа на этих участках ведется круглосуточно, посменно. Осуществляется проливка участков обрушений, разбор строительных конструкций и завалов, специалисты проводят дымоудаление. Организованы мероприятия по отгрузке и вывозу строительного мусора и конструкций с места проведения работ", — добавляет ГУМЧС.
За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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