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Федеральные каналы оставили неизменной сетку вещания на фоне пожара в Кемерове
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Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 53
Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 53

Федеральные каналы оставили неизменной сетку вещания на фоне пожара в Кемерове 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
Федеральные телеканалы не стали менять расписание программ в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, унесшим жизни 37 человек. На это обратила внимание радиостанция «Говорит Москва».
«Так, по Первому каналу в этот момент шел художественный фильм «Жизнь Пи», на НТВ — картина «Петрович», на телеканале РЕН сюжет об институте Вавилова, а на «России 24» разместили бегущую строку с информацией о ЧП, в то время как там шла передача, посвящённая бесшумным подводным дронам и медицине», — говорится в сообщении.
Пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова сказала, что произошедшее в Кемерово освещалось в итоговом выпуске новостей и на сайте телеканала.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «Говорит Москва», что в Кремле рассматривается вопрос об объявлении национального траура.
Жертвами пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, согласно официальным данным, стали 37 человек. Пропавшими без вести числятся 69 человек, в том числе 40 детей. В настоящее время спасатели пытаются разблокировать помещения, где потенциально могут оставаться пострадавшие.
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