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Среди погибших в кемеровском торговом центре два ребенка из Томска
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Среди погибших в кемеровском торговом центре два ребенка из Томска 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 26 мар — РИА Новости. На пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли два ребенка из Томска — мальчик 12 лет и девочка 8 лет, сообщается на официальном интернет-портале администрации Томской области со ссылкой на заместителя губернатора Томской области по вопросам безопасности Игоря Толстоносова.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, еще 45 пострадали.
"Двое детей из Томска — Арина и Артем, восьми и двенадцати лет, гостившие на выходных у бабушки в Кемерово, в момент пожара находились в торгово-развлекательном центре. Дети найдены погибшими, с их родственниками работают психологи МЧС России", — говорится в сообщении.
По данным местных властей, семье погибших будет оказана материальная помощь.
Также отмечается, что информация о гибели на пожаре организованной группы детей из Томска на данный момент по-прежнему не нашла подтверждения.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >> «Видела, как дети прыгали из окон». Очевидец о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
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В Кемерово священники помогают родным пострадавших справиться с шоком "Видела, как дети прыгали из окон". Очевидец о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" Юрист о ЧП в "Зимней вишне": когда говорят деньги, все остальное молчит
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