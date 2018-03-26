Среди погибших в кемеровском торговом центре два ребенка из Томска

КЕМЕРОВО , 26 мар — РИА Новости . На пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли два ребенка из Томска — мальчик 12 лет и девочка 8 лет, сообщается на официальном интернет-портале администрации Томской области со ссылкой на заместителя губернатора Томской области по вопросам безопасности Игоря Толстоносова.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, еще 45 пострадали.

"Двое детей из Томска — Арина и Артем, восьми и двенадцати лет, гостившие на выходных у бабушки в Кемерово, в момент пожара находились в торгово-развлекательном центре. Дети найдены погибшими, с их родственниками работают психологи МЧС России ", — говорится в сообщении.

По данным местных властей, семье погибших будет оказана материальная помощь.

Также отмечается, что информация о гибели на пожаре организованной группы детей из Томска на данный момент по-прежнему не нашла подтверждения.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >> «Видела, как дети прыгали из окон». Очевидец о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»