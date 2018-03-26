Андрей Травников поручил проверить все ТЦ в Новосибирске и Бердске 

Сегодня, 26 марта, на аппаратном совещании в региональном правительстве под руководством врио губернатора Андрея Травникова говорилось о трагедии в соседнем Кемерове.
«На контроле находится оказание помощи, проведение аварийно спасательных работ аэромобильной группировкой сил главного управления в количестве 50 человек, шесть единиц техники на территории торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове, — доложил заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Андрей Деменев. — Сегодня ночью туда они убыли. Еще 50 человек находятся в готовности. По оперативной информации во время трагедии пострадал 81 человек —37 погибли, десять госпитализированы, остальные направлены на амбулаторное лечение. 64 человека пока числятся как пропавшие без вести».
Андрей Деменев напомнил, что подобного рода торговые центры есть в Новосибирске и Бердске. Он предложил руководителю региона поручить собственникам этих торгово-развлекательных центров провести самостоятельные проверки, пока не будет поручения из федерального центра по проведению тренировок по эвакуации людей.
«В соседнем регионе — страшная трагедия. В этой ситуации сложно понять, чем мы могли бы помочь, — сказал врио губернатора Андрей Травников. — Мы приносим соболезнования родным и близким. Безусловно, мы готовы предоставить по запросу командования группировки МЧС необходимые силы, в том числе областных спасателей. Самое главное сейчас предусмотреть меры для того, чтобы подобные трагедии не повторялись, в том числе и на территории Новосибирской области. Поэтому аппарату комиссии по ЧС, министерству промышленности необходимо выявить собственников подобных объектов, направить рекомендации о проведении проверки систем оповещения и пожарной сигнализации, внутри этих объектов организовать внеплановые тренировки по действиям персонала по эвакуации посетителей».