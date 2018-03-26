Ещё
Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» ликвидирован. Огнеборцы продолжают проливку конструкций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» ликвидирован. Огнеборцы продолжают проливку конструкций 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Крупнейший пожар в Кемерово почти ликвидирован. К работам привлечены более 500 сотрудников МЧС России, в том числе группировки Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России, Сибирского регионального центра, подразделения Новокузнецкого, Кемеровского и Прокопьевского ВГСО, а также сотрудники Главного управления МЧС России по Кемеровской области и подчинённых подразделений. На место происшествия дополнительно направлены аэромобильные группировки из Новосибирской и Томской областей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на данный момент осуществляется проливка участков обрушений, а также разбор строительных конструкций и завалов. Организованы мероприятия по отгрузке и вывозу строительного мусора и конструкций с места проведения работ. Замглавы МЧС Владлен Аксенов отметил, что в здании по-прежнему остались очаги тления в отдельных помещениях. Он также добавил, что два из трех кинозалов обвалились с четвертого на третий этаж.
Напомним, крупный пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел накануне. По Уточненным данным 27 человек остаются пропавшими без вести. Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Число жертв пожара в ТЦ в Кемерово увеличилось до семи Трое детей, пропавшие при пожаре в «Зимней вишне», найдены живыми В Кемерово в горящем ТЦ погибло четверо детей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России749
Болтон записал обращение к Совфеду28
Спасение людей в Кемерово попало на видео67
По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержаны 3 человека263
Польша нашла альтернативу российскому газу95
Видео
США показали прототип звукового оружия
Оружие
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
02:22
90-летний доктор «воскресил» мертвого
Общество
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
Из ТЦ «Зимняя вишня» спасли 20 человек
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение