Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» ликвидирован. Огнеборцы продолжают проливку конструкций

Крупнейший пожар в Кемерово почти ликвидирован. К работам привлечены более 500 сотрудников МЧС России , в том числе группировки Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России, Сибирского регионального центра, подразделения Новокузнецкого, Кемеровского и Прокопьевского ВГСО, а также сотрудники Главного управления МЧС России по Кемеровской области и подчинённых подразделений. На место происшествия дополнительно направлены аэромобильные группировки из Новосибирской и Томской областей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на данный момент осуществляется проливка участков обрушений, а также разбор строительных конструкций и завалов. Организованы мероприятия по отгрузке и вывозу строительного мусора и конструкций с места проведения работ. Замглавы МЧС Владлен Аксенов отметил, что в здании по-прежнему остались очаги тления в отдельных помещениях. Он также добавил, что два из трех кинозалов обвалились с четвертого на третий этаж.

Напомним, крупный пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел накануне. По Уточненным данным 27 человек остаются пропавшими без вести. Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области.