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Глава Минздрава прибыла в Кемеровскую область для организации помощи пострадавшим при пожаре
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Глава Минздрава прибыла в Кемеровскую область для организации помощи пострадавшим при пожаре 

Rambler News Service 55 минут назад
Министр здравоохранения Вероника Скворцова прибыла в Кемеровскую для руководства организацией медицинской помощи пострадавшим в результате пожара в торговом центре, сообщили в пресс-службе Минздрава.
"По поручению председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева Министр Вероника Скворцова лично прибыла в Кемеровскую область, для руководства организацией медицинской помощи пострадавшим в результате пожара в торговом центре", — говорится в сообщении.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. «РИА Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте происшествия, при пожаре погибли 48 человек, пропавшими без вести остаются 16 человек.
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