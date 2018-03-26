«Это звонок»: челябинские ТРК проверят после пожара в Кемерово с более 50 жертвами

После пожара в Кемерово , на котором, по последней информации, погибли 53 человека, в Челябинске проверят все торгово-развлекательные комплексы. Такое поручение дал на аппаратном совещании 26 марта глава города Евгений Тефтелев

— Это звонок, который говорит о необходимости проверки, — заявил мэр. — По информации, которую я получил, в ТРК Кемерово, где случился пожар, не работали запасные выходы. Нам нужно посмотреть наши ТРК вместе с их руководителями. Надо проверить выходы и детские комнаты. Откровенно говоря, ситуация трагическая. Мы не можем остаться в стороне.

По данным РИА «Новости», пожар в торговом центре Кемерово «Зимняя вишня» произошёл в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился возле кинозалов и детских игровых площадок с аттракционами. По предварительным данным, загорелся один из аттракционов.