В Башкирии внепланово проверят все ТРЦ

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов уже выразил соболезнования семьям погибших в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Говоря о предстоящих проверках, он выразил уверенность, что предприниаметели с пониманием отнесутся к вынужденным мерам.

«ФедералПресс» напоминает, что родственники погибших сообщили о том, что во время пожара в торгово-развлекательном центре погиб 41 ребенок.

Во вторник, 27 марта, инициативная группа родственников сообщила, что осмотрела морг с телами погибших во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». По их словам там около двадцати взрослых и остальные дети. Кроме того, участники инициативной группы во время митинга отметили, что многие тела находятся просто в коробках, сообщает «Интерфакс»

Известно, что опознание завершено только по 25 погибшим, для остальных требуется генетическая экспертиза.